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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

في لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لاستغاثة مريضة وتنقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

استجابت إدارة الحماية المدنية في وزارة الداخلية لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

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فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى..فقدتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاًيُفيد إستغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة "مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين"للمستشفى لإجراء عملية جراحية.

على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ والتقابل مع المُبلغة"نجلتها" وتم إخراج والدتها من الشقة محل سكنها ومساعدتها وتوصيلها لسيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

هذا وقد تقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

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