الداخلية تُواصل مُطاردة السارقين في أرجاء المحروسة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمُكافحة جرائم السرقة.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهالاسيما ضبط وملاحقة مرتكبى جرائم السرقة.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج على النحو التالى:-

ضبط (أحدالأشخاص"له معلومات جنائية" –مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشقق السكنية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكابه عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامه بعرض (مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولين المصدر")على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.. وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأسلوب "المغافلة" ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط لصين في حلوان والجمالية

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة من ضبط لصين يتهمة سرقة المواطنيين بمنطقتى حلوان والجمالية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشقق السكنية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامه بعرض (مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولين المصدر")على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.. وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأسلوب "المغافلة" ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .