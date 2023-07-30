نشرة أخبار الرياضة.. رحيل ثنائي الأهلي وثلاثية برشلونة في الريال أبرز أحداث الساعات الأخيرة

شهدت الساعات الأخيرة في الساحة الرياضية العديد من الأحداث الكروية المثيرة، وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية نشرة لأبرز الأحداث والأخبار الرياضية التي حدثت على مدار اليوم.

وإليكم أبرز الأحداث الرياضية خلال الساعات الماضية:

برشلونة يهزم ريال مدريد بثلاثية نظيفة وديًا

فاز فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية جمعتهما ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل بينما يواجه ريال مدريد منافسه يوفنتوس في اليوم التالي.

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أعضاء الجهاز الفني بالزمالك يؤدون مناسك العمرة

أدي أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناسك العمرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك خلال فترة تواجد الفريق في السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

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الأهلي يواجه الداخلية اليوم في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمهمة جديدة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره الداخلية في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي يحتضنها ستاد الكلية الحربية.

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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في المباراة الودية

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ليستر سيتي، في المباراة التي تجمعهما ظهر اليوم وديًا، ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد.

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4 مباريات مشتعلة الليلة في البطولة العربية

تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية من البطولة العربية وذلك بإقامة 4 مباريات من العيار الثقيل، وتبحث بعض الفرق الليلة عن تحقيق فوزها الأول بعدما تعثرت في الجولة الأولي لضمان التأهل للأدوار التالية.

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طاقم تحكيم مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة الأهلي والداخلية في بطولة كأس مصر، ويتقابل الأهلي مع الداخلية على أرضية استاد الكلية الحربية، مساء الغد، في دور الـ16 بكأس مصر.

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كافاني ينتقل إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني

انتقل النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان كافاني قد أنهى عقده مع نادي فالنسيا الإسباني بصفة ودية بعد موسم واحد على رحيله من مانشستر يونايتد.

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الأهلي يعلن رحيل علي لطفي وشادي حسين رسميًا

أعلن النادي الأهلي رحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بعد 5 سنوات قضاها بين جدران القلعة الحمراء قدم خلالها مسيرة رائعة وحقق الكثير من البطولات مع النادي، وزميله شادي حسين بعد موسم قضاه بالنادي الأهلي.

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