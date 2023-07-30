أعضاء الجهاز الفني بالزمالك يؤدون مناسك العمرة

أدي أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناسك العمرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك خلال فترة تواجد الفريق في السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

واستغل أعضاء الجهاز الفني للزمالك وهم عبدالواحد السيد ومحمد عبدالمنصف ومدحت عبدالهادي وأحمد مجدي، قرب المسافة بين الطائف والحرم المكي، كونها تابعة لمنطقة مكة المكرمة، وتوجهوا لأداء مناسك العمرة.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء الجهاز الفني في هول الفندق، قبل التوجه إلى الحرم.

ويستعد الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له يوم الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضيه فى الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.