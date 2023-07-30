الأهلي يبحث عن الانتفاضة في مواجهة الداخلية اليوم بكأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمهمة جديدة مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره الداخلية في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي يحتضنها ستاد الكلية الحربية.

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى دور ثمن النهائي بالفوز على منتخب السويس، بهدف دون رد، بينما فريق الداخلية استطاع عبور أسوان بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

الأهلي يبحث عن الانتفاضة أمام الداخلية

يبحث السويسري مارسيل كولر في لقاء اليوم عن عودة نغمة الانتصارات من جديد والانتفاضة بعد التخبط الذي شهده في أخر مبارياته، بعدما خسر من بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، وتعادله سلبيًا أمام المصري البورسعيدي في آخر مباريات الدوري.

والعامل المشترك بين الفريقين يتمثل في الحالة المعنوية المرتفعة، بعد أن نجح الداخلية في البقاء بدوري الأضواء بعد صراع مرير مع الثلاثي غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود، الذين ودعوا المسابقة المحلية المرموقة وعادوا إلى القسم الثاني.

موعد مباراة الأهلي والداخلية اليوم في كأس مصر

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة 6 بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الأهلي والداخلية، مع المصري في دور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.