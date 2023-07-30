4 مباريات مشتعلة اليوم في انطلاق الجولة الثانية من البطولة العربية

تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية من البطولة العربية وذلك بإقامة 4 مباريات من العيار الثقيل، وتبحث بعض الفرق الليلة عن تحقيق فوزها الأول بعدما تعثرت في الجولة الأولي لضمان التأهل للأدوار التالية.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية

يلتقي في الرابعة عصراً، الوداد المغربي مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، و اللذان يبحثان عن فوزهما الأول بعدما انتهت مباراتهما الأولي بالتعادل السلبي.

ثم في السادسة مساء، يلتقي فريق الترجي التونسي الذي خسر مباراته الأولي أمام اتحاد جدة مع نظيره الشرطة العراقي الذي فاز على الصفاقسي التونسي بقيادة حسام البدري والتي على إثرها إعتذر عن الإستمرار في قيادة الفريق.

وفي الثامنة مساء سيكون محبي وجماهير الوطن العربي على موعد مع وجبة كروية دسمة بمواجهة قوية تجمع بين الهلال السعودي ونظيره السد القطري، الباحثان أيضًا عن الفوز الأول بالبطولة بعدما حسم التعادل السلبي مباراتهما الأولي.

وآخر مباريات اليوم ستكون بين فريقي اتحاد جدة ونظيره الصفاقسي التونسي في العاشرة مساء، ويدخل الفريقان اللقاء تحت عنوان مواصلة الانتصارات بعدما حقق كلاهما الفوز بالجولة الأولي.

وتعد النسخة الحالية من البطولة العربية هي أول نسخة في تاريخ المسابقة التي يشارك خلالها أكثر من لاعب سبق له التتويج بالكرة الذهبية "بالون دور" حيث شارك الفرنسي كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية الأخيرة عام 2022 مع اتحاد جدة، وواصل كريستيانو رونالدو صاحب الكرات الذهبية الخمس مشاركاته مع النصر السعودي.

وبدأت البطولة مفاجآتها مبكرًا بعدما تعثر الهلال السعودي بتعادل سلبي مع أهلي طرابلس الليبي بمشاركة أغلب النجوم الذين استقدمهم العملاق الأزرق من أوروبا.

المفاجأة الثانية كانت عن طريق الزمالك الذي أبهر الجميع بأدائه والنتيجة الكبيرة التي التي فاز بها على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة دون أن يعقد صفقات قبل المسابقة لتدعيم صفوفه وفي ظل المعاناة التي يمر بها محليًا.

وتلخصت أرقام الجولة الأولى بالبطولة العربية في تحقيق الزمالك أكبر نتيجة في البطولة بدور المجموعات، بجانب تكرار نتيجة الفوز (2-1) 3 مرات، و وقع التعادل السلبي 3 مرات أيضًا.

وشهدت الجولة الأولي أيضًا أزمة تحكيمية بطلها الحكم المصري محمود البنا في المباراة الأولى للبطولة بين الوداد المغربي والسد القطري بعد طرد يحيى جبران لاعب الوداد في الدقيقة 36، ليصدر الفريق المغربي بعدها بيانًا وصف الأداء التحكيمي في مباراته بـ"المهزلة" والانحياز للجانب الآخر.

وأخيرًا أظهرت البطولة بعض أسراها للجمهور حول مستوي صفقاتها الجديدة خاصة الأندية السعودية، بجانب إظهار الفرق المرشحة للبطولة التي تصدرها الفارس الأبيض واتحاد جدة.