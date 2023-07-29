الأهلي يعلن رحيل علي لطفي رسميًا

أعلن النادي الأهلي رحيل علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بعد 5 سنوات قضاها بين جدران القلعة الحمراء قدم خلالها مسيرة رائعة وحقق الكثير من البطولات مع النادي.

وقام الأهلي بنشر صورة علي لطفي عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق عليها: "علي لطفي قدم نموذجًا رائعًا في الإخلاص والالتزام والاحترام".

وانتقل علي لطفي بشكلٍ رسمي إلى نادي زد الصاعد حديثا للدوري بجانب شادي حسين ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وحمدي موسى.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية غدًا.

اجتمع مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن أهمية مواجهة الغد وكونها خطوة في مشوار نحو لقب جديد، يحتاج إلى تركيز وعمل من الجميع.

وعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الداخلية.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاث فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في الساعة السابعة مساء غد الأحد على ملعب الكلية الحربية، وذلك ضمن منافسات دور الـ١٦ في بطولة كأس مصر.