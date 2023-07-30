محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ليستر سيتي وديًا

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ليستر سيتي، في المباراة التي تجمعهما ظهر اليوم وديًا، ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ليستر سيتي

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، بوبي كلارك، ماك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، داروين نونيز.

يُذكر أن فريق ليفربول خاض مباراتين وديتين قبل مواجهة ليستر سيتي، حقق الفوز في الأولى أمام كارلشروهر بنتيجة (4-2)، وتعادل في الثانية أمام جرويتر فورت بنتيجة (4-4).