اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والداخلية

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة الأهلي والداخلية في بطولة كأس مصر.

ويتقابل الأهلي مع الداخلية على أرضية استاد الكلية الحربية، مساء الغد، في دور الـ16 بكأس مصر.

وأسند اتحاد الكرة القيادة التحيكيمية للمباراة إلى كل من محمد يوسف حكم ساحة ويعاونه هشام طلب وعلاء عبدالباسط، ومحمد العتباني حكما رابعا، وحكم الفيديو محمد صباحي، ويساعده عمر فتحي.

وتبدأ مباراة الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة بتوقيع القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية غدًا في كأس مصر.

اجتمع مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن أهمية مواجهة الغد وكونها خطوة في مشوار نحو لقب جديد، يحتاج إلى تركيز وعمل من الجميع.

وعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الداخلية.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.