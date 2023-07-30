برشلونة يهزم ريال مدريد بثلاثية نظيفة وديا

فاز فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية انتهت منذ قليل ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

عثمان ديمبلي سجل هدف برشلونة الأول بعد ربع ساعة من انطلاق المباراة، ثم أضاف لوبيز مارتين وفيران توريس الثاني والثالث في الدقيقتين 85، 90 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل بينما يواجه ريال مدريد منافسه يوفنتوس في اليوم التالي.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ميندي، ألبا.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي.

تشكيل برشلونة اليوم أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي، رونالد أروخو، كريستنسن، كوندي.

خط الوسط: جوندوجان، روميو، بيدري جونزاليس، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبلي.

وسجل ريال مدريد انتصارات في أمريكا على ميلان ومانشستر يونايتد بينما خسر برشلونة مباراته الودية الأولى في أمريكا أمام أرسنال بنتيجة 3/5، وأُلغيت مباراة له أمام يوفنتوس بسبب انتشار فيروس مُفاجئ بين عناصر البارسا.

وتقابل قطبا الكرة الاسبانية في 186 مباراة في الدوري الاسباني ويمتلك ريال مدريد 77 انتصارا مقابل 74 لبرشلونة وتعادل الفريقيان في 35 مرة.