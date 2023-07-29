كافاني ينتقل إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني

انتقل النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان كافاني قد أنهى عقده مع نادي فالنسيا الإسباني بصفة ودية بعد موسم واحد على رحيله من مانشستر يونايتد.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن كافاني وقع عقدا مع بوكا جونيورز لمدة موسم ونصف حتى ديسمبر 2024.

واحتفى بوكا جونيورز بصفقته الجديد عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي برسالة ترحيبة كالتالي "سعداء لكونك في المنزل".

ومن المقرر أن يرتدي كافاني القميص رقم 10 مع بوكا جونيورز في الموسم المقبل.