عاجل
الحكومة تكشف موعد انتهاء قطع الكهرباء وتخقيف الأحمال (فيديو)
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كافاني ينتقل إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني

بوابة الوفد الإلكترونية

انتقل النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان كافاني قد أنهى عقده مع نادي فالنسيا الإسباني بصفة ودية بعد موسم واحد على رحيله من مانشستر يونايتد.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن كافاني وقع عقدا مع بوكا جونيورز لمدة موسم ونصف حتى ديسمبر 2024.

واحتفى بوكا جونيورز بصفقته الجديد عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي برسالة ترحيبة كالتالي "سعداء لكونك في المنزل". 

ومن المقرر أن يرتدي كافاني القميص رقم 10 مع بوكا جونيورز في الموسم المقبل.

الجريدة الورقية