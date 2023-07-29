موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي فى البطولة العربية

يتقابل الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الشباب السعودى مساء الاثنين المقبل فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان" البطولة العربية".

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي بالبطولة العربية

و يواجه فريق الزمالك المصري بمباراته الثانية نظيره الشباب السعودي، مساء يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس المقبل، علما بأن نهائي البطولة العربية سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته.

الزمالك

و يعتلى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة فى البطولة العربية للأندية بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى وفوزه على نظيره الاتحاد المنستيري فيما تعادل النصر مع الشباب في الجولة الأولى من ذات البطولة.