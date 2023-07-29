السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك فى البطولة العربية.. تدريبات قوية لـ"عواد ونديم" تحت إشراف "عبد المنصف"

محمد عواد حارس الزمالك
محمد عواد حارس الزمالك

أدى محمد عواد ومحمد نديم  ثنائي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية بالكرة تحت إشراف محمد عبد المنصف مدرب الحراس خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عكاظ.

 

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تدريبات إستشفائية للاعبى الزمالك بمران اليوم

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الزمالك يوضح تفاصيل إصابة إبراهيما نداي

 

تدريبات إستشفائية لـ محمد صبحى 

وكان محمد صبحي أدى تدريبات استشفائية مع باقي اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء الاتحاد المنستيري بالأمس في البطولة العربية.

ويستعد  للقاء الشباب السعودي المقرر  له يوم الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضيه فى الجوله الثانيه لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.

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