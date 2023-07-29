الزمالك في الصدارة بعد تعادل النصر والشباب

يتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى لفوزه على الاتحاد المنستيري وتعادل النصر مع الشباب في الجولة الأولى.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة ومستحقة، جاءت بتوقيع سيف الجزيري وأحمد زيزو وسيد نيمار"هدفين"، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في البطولة العربية، بينما تعادل النصر مع الشباب بدون أهداف في لقاء مثير شهد هدفا أبيضا سجله كريستيانو رونالدو وألغاه الحكم بداعي التسلل.

ويحتاج الزمالك لحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة العربية في أقل تقدير الفوز في مباراة واحدة أو التعادل في مباراتيه المتبقيتين دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

ويخوض الزمالك مباراته الثانية أمام الشباب، يوم الاثنين المقبل على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس المقبل، علما بأن نهائي البطولة العربية سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته.