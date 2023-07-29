مران الزمالك.. "نداي" يؤدي تدريبات تأهيلية خاصة

أدى السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية مع اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا بالأمس في مباراة الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

إبراهيما نداي يؤدى تدريبات خاصة بمران الزمالك

ويحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على ملاحظة حالة اللاعب حتى مساء اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الفك.

ومن المقرر أن يشارك إبراهيما نداي في تدريب الزمالك غدا بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق للقاء الشباب السعودي المقرر له يوم الاثنين المقبل على ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضيه فى الجوله الثانيه لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.