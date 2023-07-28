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الجمعة 28 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيلة الشباب السعودي أمام النصر في البطولة العربية

أحمد عبده لاعب الشباب
أحمد عبده لاعب الشباب السعودي

أعلن المدير الفني خوان براون تشكيلة الشباب السعودي الأساسية التي ستخوض مواجهة اليوم ضد النصر في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للأندية " كأس الملك سلمان ".

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موعد مباراة النصر والشباب في البطولة العربية

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مدرب الشباب السعودي الجديد يتسلم المهمة الفنية

وجاء تشكيل الشباب للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: كيم      

الدفاع: صبياني - تمبكتي - سانتوس - الصقور

الوسط: شراحيلي – كنبه - هتان باهبري - بانيغا - الجوعي

الهجوم: أحمد عبده                    

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الشباب ضد النصر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المواجهة عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين الرياضيين عبدالله الحربي وسعد يحيى.

ويلعب الشباب والنصر ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب للأندية والتي تضم أيضًا فريقي الزمالك والاتحاد المنستيري، اللذان التقيا اليوم في مباراة ممتعة شهدت فوز الفارس الأبيض برباعية دون رد.

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