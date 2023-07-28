تشكيلة الشباب السعودي أمام النصر في البطولة العربية

أعلن المدير الفني خوان براون تشكيلة الشباب السعودي الأساسية التي ستخوض مواجهة اليوم ضد النصر في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للأندية " كأس الملك سلمان ".

وجاء تشكيل الشباب للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: كيم

الدفاع: صبياني - تمبكتي - سانتوس - الصقور

الوسط: شراحيلي – كنبه - هتان باهبري - بانيغا - الجوعي

الهجوم: أحمد عبده

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الشباب ضد النصر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المواجهة عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين الرياضيين عبدالله الحربي وسعد يحيى.

ويلعب الشباب والنصر ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب للأندية والتي تضم أيضًا فريقي الزمالك والاتحاد المنستيري، اللذان التقيا اليوم في مباراة ممتعة شهدت فوز الفارس الأبيض برباعية دون رد.