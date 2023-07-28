عاجل
صلاة الجمعة من مسجد الكويت بالجيزة والخطبة عن كتاب الرحمة (بث مباشر)
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر والشباب في البطولة العربية

النصر
النصر

يستعد النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، مواجهة نظيره الشباب، فى تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب " مدينة الملك فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

يخوض النصر السعودي، بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، بعدما استطاعت المملكة العربية السعودية  الحصول على حقوق تنظيم البطولة ، بعدما نجح فريق الهلال في المشاركة في البطولة، باعتباره بطل الدوري السعودي هذا الموسم 2022/2023.
 

خاض فريق الشباب، مباراتين في الدور الأول، ومباراتين في الدور الثاني. ونجح من خلالهم من حسم بطاقة الصعود بشكل رسمي إلى دور المجموعات، وتقابل مع القوة القوية العراقي في الدور الأول، وفَاز عليه، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في مجموع اللقائين، بعدها واجه في الدور الثاني مع تشرين السوري، وحَقق الفوز عليه، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.
 

 

تاريخ المواجهات بين النصر والشباب:


تواجه النصر والشباب في مختلف المسابقات ، والتي وصلت إلى 92 مباراة، حَقق العالمي الفوز على غريمه في 33 مباراة، وتَعرض للهزيمة في 32 مباراة، وحسم التعادل في 27 لقاء.
 

مواد متعلقة

النصر يقترب من ضم بديل الفارو جونزاليس

النصر يحسم صفقة ساديو ماني رسميًا

النصر يطير إلى السعودية فور انتهاء ودية أنتر ميلان لمواجهة الشباب غدا

النصر يتعادل مع إنتر ميلان في الشوط الأول

موعد مباراة النصر السعودي المقبلة
الجريدة الورقية