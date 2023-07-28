موعد مباراة النصر والشباب في البطولة العربية

يستعد النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، مواجهة نظيره الشباب، فى تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب " مدينة الملك فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.



يخوض النصر السعودي، بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، بعدما استطاعت المملكة العربية السعودية الحصول على حقوق تنظيم البطولة ، بعدما نجح فريق الهلال في المشاركة في البطولة، باعتباره بطل الدوري السعودي هذا الموسم 2022/2023.



خاض فريق الشباب، مباراتين في الدور الأول، ومباراتين في الدور الثاني. ونجح من خلالهم من حسم بطاقة الصعود بشكل رسمي إلى دور المجموعات، وتقابل مع القوة القوية العراقي في الدور الأول، وفَاز عليه، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في مجموع اللقائين، بعدها واجه في الدور الثاني مع تشرين السوري، وحَقق الفوز عليه، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.



تاريخ المواجهات بين النصر والشباب:



تواجه النصر والشباب في مختلف المسابقات ، والتي وصلت إلى 92 مباراة، حَقق العالمي الفوز على غريمه في 33 مباراة، وتَعرض للهزيمة في 32 مباراة، وحسم التعادل في 27 لقاء.

