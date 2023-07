أمازون تعرض مسلسل من ذا كونتننتال: من عالم جون ويك

يكشف برايم فيديو نظرة أولية على الشخصيات وفريق الممثلين المشاركين في المسلسل الجديد كلياً ذا كونتننتال: من عالم جون ويك The Continental: From the World of John Wick. وسيبدأ عرض المسلسل المكون من ثلاثة أجزاء يوم الجمعة 22 سبتمبر في نفس موعد عرض مسلسل بيكوك، يليه الجزء الثاني الذي سيعرض في 29 سبتمبر والجزء 3 في 6 أكتوبر.



واحتفالاً بالنظرة الأولية للمسلسل، يقدم الرسام يوكو شيميزو الحائز على جوائز مرموقة قطعة فنية خاصة بالمعجبين. وقال بهذه المناسبة: "أنا معجب كبير بجون ويك، وحظيت بفرصة رائعة من خلال الدعوة التي تلقيتها من برايم فيديو للتعاون في هذا المشروع المتميز. يُعد فندق كونتننتال جزءاً حيوياً من امتياز جون ويك، وأردت من خلال هذا الفن تقديمه باعتباره الشخصية الرئيسية في القصة، تماماً كما تم تناوله بشكل مذهل في المسلسل والتلميح إلى الأحداث التي سيتم تقديمها للجمهور. المسلسل حافل بالأحداث الخطرة، والمكائد، والدراما، وسيتعرف عليها المشاهدون وهم يعبرون أبواب كونتيننتال، والاستمتاع بمشاهدة قصة أصل ونستون وهي تتكشف لهم".



سيكشف المسلسل المكون من ثلاثة أجزاء أصل الفيلم الأيقوني فندق من أجل القتلة، والذي يعد محور عالم جون ويك، وستتم مشاهدة المسلسل من خلال عيون الشاب وينستون سكوت، وهو يُجر إلى الجحيم في السبعينيات من القرن الماضي في مدينة نيويورك لمواجهة ماضٍ كان يعتقد بأنه تركه وراءه. يرسم وينستون مساراً ميتاً عبر العالم السفلي الغامض للفندق في محاولة مروعة للاستيلاء على الفندق والذي سيتوج على عرشه في النهاية. ذا كونتننتال: من عالم جون ويك سيصبح مسلسلاً إضافياً مدرجاً في عضوية برايم. ويمكن لأعضاء برايم في المملكة العربية السعودية الاستمتاع بالتخفيضات، والراحة، والمحتوى الترفيهي، كل ذلك من خلال عضوية واحدة مقابل 16 درهماً فقط في الشهر أو باشتراك يتميز بقيمة أفضل قدرها 140 درهماً في السنة.



قام كولين وودل بدور الشاب وينستون بدلاً من إيان ماكشين، بينما أدى الممثل الجديد أيوميد درو شارون ليحل مكان الممثل الراحل لانس ريديك. يشارك في المسلسل أيضاً كل من النجوم ميل جيبسون، ميشيل برادا، جيريمي بوب، بن روبسون، نهونج كيت، جيسيكا ألين، وهوبيرت بوينت دو جور. وقال ألبرت هيوز ، المخرج والمنتج المنفذ: "سيروق مسلسل ذا كونتننتال للجمهور لأنه مثل أفلام ويك، رحلة جامحة وممتعة وفريدة من نوعها ، فهي حافلة بالأحداث، والجرأة، والمؤثرات الصوتية، بمشاركة مجموعة من الشخصيات التي لن تجدها في الأفلام العادية بسبب العالم الذي نعيش فيه".