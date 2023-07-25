كولر يعقد جلسة مع صلاح محسن..تعرف على التفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة كواليس جلسة المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر وصلاح محسن لاعب الفريق العائد من الإعارة من فريق سيراميكا كليوباترا.

أكد شبانة خلال تصريحات إذاعية في برنامج "من الآخر" المذاع عبر راديو شعبي إف إم ، أن كولر طالب اللاعب بإثبات ذاته خلال الفترة المقبلة ، وأثبات أحقيته في العودة من جديد للفريق.

أشار شبانة إلى، أن صلاح محسن فاجئ كولر مدرب القلعة الحمراء برغبته الواضحة في الإعتماد عليه كرأس حربة صريح وأن أحد أهم أسباب عدم ظهوره بشكل لائق خلال فترة تواجده الأولى هو لعبة على طرفي الملعب وهو ما لا يجيده بشكل كبير خلال الفترة الماضية .".

وأتم شبانة بأن كولر أعطي اللاعب راحة لمدة أسبوعين على أن ينضم للتدريبات بعدها .

صلاح محسن

حقق صلاح محسن التتويج بطولة كأس الرابطة للاندية المصرية المحترفة لأول مرة مع سيراميكا كليوباترا.