وزير الخارجية يزور بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية قام بزيارة بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس، وذلك علي هامش تواجده في العاصمة الفرنسية للمشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس "إيمانويل ماكرون" مع عدد من وزراء الخارجية العرب اتصالاً بتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية بأن الوزير شكرى تفقد خلال الزيارة اجنحة البيت المخصص للطلبة المصريين الدارسين بالكليات والمعاهد العليا الفرنسية واطلع علي مختلف سُبل الإعاشة والراحة واماكن الدراسة المخصصة لهم. كما حرص وزير الخارجية علي ادارة حوار مع ابنائه من الطلبة المصريين بالخارج للإطلاع علي شواغلهم وتعزيز تواصلهم بوطنهم الأم، وكذلك علي لقاء أعضاء السفارة والقنصلية المصرية في باريس.

المدينة الجامعية في باريس

كما شهد زيارة الوزير شكري إلي المدينة الجامعية د. خالد العناني، المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، الذي يتواجد في باريس حاليا في إطار حملته الانتخابية.