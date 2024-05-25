التحريات: سفاح التجمع قتل 3 فتيات ووزع الجثث على الطريق الصحراوي

سفاح التجمع الخامس.. فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في الواقعة الشهيرة بـ "سفاح التجمع الخامس"، حيث قتل الجاني 3 فتايات بعدما استدرحهن داخل شقة كائنة داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المتهم الشهير ب"سفاح التجمع الخامس" من محافظة الإسكندرية خريج الجامعة الأمريكية، يعمل في مجال الاستثمار ، وكان يقيم خارج البلاد وإلى أن عاد واستقر في شقة بالتجمع الخامس، واعتاد على استقطاب الفتايات الساقطات لممارسة الرزيلة، ويقتلهن داخل المكان ويتخلص من الجثث بالقائها في الصحراء .

الواقعة الأكثر بشاعة كانت بدايتها بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاة بصحراء بورسعيد بالتزامن مع ورود بلاغ مشابه بالإسماعيلية كشف رجال المباحث عن مرتكب واحد لوقائع القتل .

وقالت التحريات إن المتهم ألقى جثث 3 فتيات على طريق الإسماعيلية، وبورسعيد الصحراوي، بعد تنفيذ جريمته، والتخلص منهم في غرفة معزولة الصوت داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس.

وطالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وكلفت بتشريح جثث المجني عليهن وتحديد أسباب الوفاة، وما زالت التحقيقات جارية تكشف عن مفاجآت كارثية والتأكد من وجود ضحايا آخرين من عدنه في هذه الواقعة البشعة .