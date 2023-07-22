خاص بالوفد.. معتز البطاوي يكشف سر تتويج سيراميكا بكأس الرابطة



عبر معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس الرابطة المصرية بعدما تغلب على نظيره فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد البطاوي في تصريحات خاصة لـ الوفد :" أن الروح القوية التي يتمتع بها لاعبي سيراميكا هي سر التتويج بلقب بطولة كأس الرابطة المصرية ، وأكد أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية وحققوا فوز مستحق ".

وواصل البطاوي قائلاً:" تتويج سيراميكا ببطولة كأس الرابطة اليوم جاء بعد عمل شاق الفترة الماضية من جانب لاعبي الفريق ".

وأشاد:" لاعبي سيراميكا كانوا على قلب رجل واحد منذ انطلاق البطولة وكانوا يستحقوا التتويج باللقب ، والجميع داخل صفوف الفريق الأول أكدوا أنهم كانوا على قدر المسؤولية ".

ويعد لقب كأس الرابطة المصرية هو الأول لفريق سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز موسم 2019-2020 .

وسجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا الرابع في شباك المصري البورسعيدي عن طريق اللاعب صامويل أمادي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء بعد مراوغة حارس مرمي البورسعيدي .

فيما جاء هدف سيراميكا كليوباترا الثالث من كرة ثابتة خارج منطقة الـ 18 سجلها محمد شكري بتسديدة قوية تعرف طريق شباك المصري في الدقيقة 60 من عمر اللقاء

وكان نادي المصري سجل هدفه الأول أمام سيراميكا كليوباترا برأسية حسام جريشة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء .

وأضاف هدف سيراميكا كليوباترا الثاني اللاعب صلاح محسن بعد استغلال خطأ مدافع المصري بإعادة الكرة الي الحارس ليسددها مهاجم كليوباترا في الشباك في الدقيقة الـ 11 من زمن المباراة.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الأول عن طريق محمد عنتر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من صلاح محسن في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.