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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هدف محمد صلاح فى ودية ليفربول اليوم(فيديو)

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

استطاع الدولى المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي تسجيل هدفأ رائعا فى ودية الريدز اليوم أمام جرويتر فروت.

 

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صلاح يتعادل لـ ليفربول أمام جرويتر فورت في مباراة مثيرة

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تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة جرويتر فورت وديًا

 

محمد صلاح يقتنص هدف التعالد فى ودية ليفربول اليوم 

ونجح الفرعون المصري محمد صلاح فى احرازهدف التعادل للريدز في الدقيقة 89 من عمر المباراة ليقتنص التعادل لفريقه.

وشهدت ودية ليفربول ونظيره جرويتر فورت تسجيل 8 أهداف حيث تعادل الفريقين بنتيجة أربعة أهداف لكلا منهما استعدادًا للموسم الجديد.

ولعب ليفربول المباراة الودية اليوم بتشكيل كالتالى:

ليفربول الإنجليزي

 

فيديو هدف محمد صلاح..

 

https://www.facebook.com/ArabicLFC/videos/580530980957438

 

فيديو.. أهداف ودية ليفربول وجرويتر فروت

 

 

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