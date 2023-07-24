هدف محمد صلاح فى ودية ليفربول اليوم(فيديو)

استطاع الدولى المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي تسجيل هدفأ رائعا فى ودية الريدز اليوم أمام جرويتر فروت.

محمد صلاح يقتنص هدف التعالد فى ودية ليفربول اليوم

ونجح الفرعون المصري محمد صلاح فى احرازهدف التعادل للريدز في الدقيقة 89 من عمر المباراة ليقتنص التعادل لفريقه.

وشهدت ودية ليفربول ونظيره جرويتر فورت تسجيل 8 أهداف حيث تعادل الفريقين بنتيجة أربعة أهداف لكلا منهما استعدادًا للموسم الجديد.

ولعب ليفربول المباراة الودية اليوم بتشكيل كالتالى:

ليفربول الإنجليزي

فيديو هدف محمد صلاح..

https://www.facebook.com/ArabicLFC/videos/580530980957438

فيديو.. أهداف ودية ليفربول وجرويتر فروت