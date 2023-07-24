الثلاثاء 25 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الموجة الحارة.. نصائح مهمة للوقاية من حرائق السيارات (فيديو)

تفحم سيارة بالقرب
تفحم سيارة بالقرب من ميدان النهضة

حذر اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية الأسبق، من ركن السيارات لفترة في الشمس، موجهًا نصائحه للمواطنين بضرورة ركن السيارات فى الجراج أو وضع  شماسة على الزجاج الأمامي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على "سي بي سي"،  إن غاز النتروجين أفضل فى ملأ اطارات السيارات ويجب استبداله بدلا من الهواء العادي.

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فتح النوافذ 

وواصل:"أفتح النوافذ  ومتشغلش التكييف مع بداية حركتك  بالسيارة، ويجب صيانة أجهزة التكييف بالمنازل دوريا أمر ضروري فى فترات  ارتفاع درجات الحرارة".


وقدم عبد القادر، عدة نصائح للمواطنين خلال فصل الصيف تجنبًا لوقوع أى حرائق خلال فصل الصيف، وهى تجنب الاستخدام السىء للأجهزة الكهربائية والمراوح والتكييفات لما قد ينتج عن وقوع حرائق، مشددًا على ضرورة عمل صيانة دورية لأجهزة التكييفات، وتجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لمدد طويلة.

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