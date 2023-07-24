مفاجأت في حالة الطقس.. الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية أغسطس

تشهد جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية موجة حارة يصاحبها ارتفاع شديد في نسبة الرطوبة ما يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة، وذلك بسبب منخفض الهند الموسمي، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا "القبة الحرارية"، مما تسبب في تخطي درجات الحرارة في بعض المحافظات حاجز الـ 50 درجة.

وعن أسباب حدوث الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة لأرقام غير مسبوقة أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك عددًا من المناطق المختلفة حول العالم تتأثر بموجات حر نتيجة لتأثير القبب الحرارية التي تعد مركزًا لقياس الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا، وتؤدي للتأثير على منطقة معينة لا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر، ما يؤدي إلى تعرض منطقة الضغط المرتفع إلى طقس حار وأشعة شمس كثيرة وسحب قليلة، ويهبط الهواء من أعلى إلى أسفل وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية.

وتسببت الموجة الحارة في تذبذب التيار الكهربائي، حيث أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنها ستوحد نظام تخفيف الأحمال، على أن يتم فصل التيار الكهربائي في نطاق قبل رأس الساعة بـ10 دقائق إلى ما بعدها بـ10 دقائق، مشيرة إلى أن وقت التخفيف يستمر لمدة ساعة من وقت الفصل.

الدكتورة منار غانم

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الاسبوع الجاري ومطلع الاسبوع القادم، مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع محافظات الجمهورية خلال تلك الفترة.

وأشارت غانم، في تصريحات خاصة للوفد، إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في الجو والمسببة للإحساس بارتفاع قيم درجات الحرارة المحسوسة حتى انكسار حدة الموجة الحارة والتي من المتوقع أن تنتهي في بداية شهر أغسطس وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وذكرت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن يشهد شهر أغسطس موجات تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات، لافتة إلى أن معدلات ارتفاع الحرارة في شهر أغسطس تكون أقل من معدلات شهر يوليو في الحرارة، ولكن يتميز شهر أغسطس بارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت منار غانم أن التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن يشهد فصل الصيف للعام الجاري ارتفاع درجات الحرارة به أعلى من المعدل، وهو ما حدث بالفعل، ومن المعتاد لدينا أن نشهد موجة حارة يمتد تأثيرها لثلاثة أو أربع أيام ولكن غير المألوف لدينا أن تمتد الموجة الحارة إلى أكثر من أسبوعين.