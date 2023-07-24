اضطراب في حركة الملاحة البحرية.. الأرصاد تحذِّرُ من حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

يشهد حالة الطقس غدًا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الأرصاد تحذر من تأثير الطقس على الملاحة:

من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط (مطروح -الضبعة -العلمين - الإسكندرية)، إذْ تكون سرعة الرياح من (40 إلي 50 كم/ساعة)، وارتفاع الموج من (2 إلى 3 أمتار)، مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

كما يشهد غدًا نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية، وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

وكشفت الأرصاد عن سبب ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالى، ويرجع السبب إلى موجات الحر الكبيرة والتي أثرت على مناطق كثيرة من العالم، وغالبًا ما تكون نتيجة تأثير القبب الحرارية.

القبة الحرارية هي مركز لقيم الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا تؤثر على منطقة معينة ولا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر، وينتج عن منطقة الضغط المرتفع طقس حار والكثير من أشعة الشمس وقليل من تكونات السحب؛ وفي هذه المنطقة ينزل الهواء من أعلى إلى أسفل وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية وسميت بهذا الاسم لأنها تحبس الهواء بداخلها ولا يستطيع الهروب منها.