انقطاع الكهرباء.. مصانع "بير السلم" غير الرسمي في "مهب الريح"

أكد د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن انقطاع التيار الكهربائي لها تأثير سلبي بشكل كبير على النشاط الاقتصادي غير الرسمي، موضحًا أنه وبسبب انقطاع الكهرباء فأن النشاط الاقتصادي غير الرسمي في "مهب الريح".

انقطاع الكهرباء والنشاط الصناعي غير الرسمي

وأضاف "جاب الله"، خلال تصريح خاص لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن بعض صغار الصناع وأصحاب الورش والعاملين في النشاط الصناعي غير الرسمي هم الأكثر تأثرًا من انقطاع التيار الكهربائي، مشددًا على أن من الممكن أن يكون انقطاع الكهرباء دعوة للاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن الصناعات غير الرسمية والتي يتم إنشاءها في أماكن عشوائية "تحت بير السلم" أصبح من مصلحتها أن تدخل وتعمل في حيز من العمل الرسمي والانتقال إلى المدن الجديدة وممارسة النشاط بشكل رسمي بدون أي تأثير سلبي.

ونوة بأنه لا يمكن التحدث عن حجم تأثير انقطاع الكهرباء على الاقتصاد على وجه الدقة، حيث إن الظاهرة جديدة وتحتاج إلى وقت للدراسة، مشددًا على أنه لا يمكن أن يتوقع تأثير انقطاع التيار الكهربائي على النشاط الاقتصادي، ولم يخرج أي شكاوى من كبار المستثمرين والمصنعين خلال الفترة الأخيرة.