الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

صعقه التيار الكهربائي.. نقل جثمان عامل للمستشفى المركزي بدار السلام

مستشفى المركزي بدار
مستشفى المركزي بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي عامل في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء تواجده بالمنزل إثر ملامسة يده إحدى الأسلاك المكشوفة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .


 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من مستشفي دار السلام  المركزي بوصول "أحمد . ث . ع . ع" 24 سنة عامل ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي .


 

بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه "هادي . ث . ع . ع" 25 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بالمنزل لامست يده إحدي أسلاك الكهرباء العارية مما أدى لصعقه ووفاته ونفى الشبهة الجنائية .


 

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .


 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .

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