مواعيد قطع التيار الكهربائي في مصر

تصدرت مواعيد انقطاع التيار الكهربائي محركات البحث العالمي "جوجل" عقب إعلان الشركة القابضة لكهرباء مصر أنها ستوحد نظام تخفيف الأحمال، بداية من مساء أمس السبت، على أن يتم فصل التيار الكهربائي قبل رأس الساعة بـ10 دقائق إلى ما بعدها بـ10 دقائق، مشيرة إلى أن وقت التخفيف يستمر لمدة ساعة من وقت الفصل.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن بدء تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية سيتم البدء فى تطبيقه بدأ من مساء أمس، لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل على ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

مواعيد فصل التيار الكهربائي وفقًا لبرنامج تخفيف الأحمال من الشركة القابضة لكهرباء مصر :

في الوقت من الساعة 1:50 إلى 2:10

في الوقت من الساعة 2:50 إلى 3:10

في الوقت من الساعة 3:50 إلى 4:10

في الوقت من الساعة 4:50 إلى 5:10

في الوقت من الساعة 5:50 إلى 6:10

في الوقت من الساعة 6:50 إلى 7:10

في الوقت من الساعة 7:50 إلى 8:10

في الوقت من الساعة 8:50 إلى 9:10

في الوقت من الساعة 9:50 إلى 10:10

في الوقت من الساعة 10:50 إلى 11:10

في الوقت من الساعة 11:50 إلى 12:10

في الوقت من الساعة 12:50 إلى 1:10

خطوات يجب اتباعها قبل فصل التيار الكهربائي

وهناك عدد من المهمات التي يجب اتباعها قبل 10 دقائق على رأس كل ساعة تحسبا لقطع التيار الكهربائي، وفقا لبرنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر لتخفيف الأحمال بجدول زمني في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ولضمان عدم التعرض لماس كهربائي أو عدم الوجود داخل المصاعد الكهربائية والحفاظ على الأجهزة الكهربائية، وهي كالتالي:

فصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائي.

افصل جهاز التكييف من زر التحكم الكهربائي وليس من خلال الريموت فقط.

تجنب استخدام المصاعد الكهربائية في ذلك الوقت.

افصل سخان المياه قبل توصيل الكهرباء وذلك بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها.

انتظر دقائق بعد عودة التيار الكهربائي وأعد توصيل «تشغيل» الأجهزة الكهربائية.

يجب أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أوتوماتيك منفصلا عن أرضي باقي الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.