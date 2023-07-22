السبت 22 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حلوى بنكهة المخدرات.. السعودية تحبط تهريب 6 ملايين قرص محظور

المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، في إحباط شحنة مخدرات ضخمة، كانت تستهدف أمن المملكة وشبابها.

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وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن الأجهزة الأمنية  أحبطت تهريب 6  ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة سلطنة عمان، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

مادة الإمفيتامين المخدرة 

 

وأوضح المتحدث باسم الشرطة السعودية ، أنه تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 

مادة الإمفيتامين المخدرة 

امسك ديلر 

وتناشد الجهات الأمنية بالسعودية، الإبلاغ  الفوري عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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