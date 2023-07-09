حملة أمنية مُكبرة لضبط تجار المخدرات بالسويس

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجية ضربة أمنية حاسمة نجحت في إحباط محاولة نقل وتهريب كمية من مخدر الهيروين من شرق قناة السويس إلى غربها وضبط عنصر آخر وبحوزته كمية من الهيدرو المخدر بالسويس.

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فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط (عدة عناصر إجرامية) اعتزموا نقل وتهريب كمية لمخدر الهيروين الخام من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهم، كما تابعت الإدارة نشاط أحد العناصر الإجرامية لحيازته كمية لمخدر الهيدرو لترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة فيصل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم على النحو التالى:

ضبط (3 سيدات) حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وبحوزتهن (كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 10 كيلو جرامات – مبلغ مالى).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرامًا – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (11٫500٫000 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 20 قضية مُخدرات في القليوبية

وفي سياقٍ مُتصل، وفى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ..فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (20) قضية اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 20 متهمًا عدد 8 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (8161) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط (8) قطع سلاح نارى وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ استمرار الحملات.