المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ت ا"عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة على نطاق واسع على نطاق واسع وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين وعدد من الاقراص المخدرة كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.