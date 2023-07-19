كولر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود في ليلة التتويج

كشف السويسري مارسيل كولر عن تشكيل الأهلي الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره حرس الحدود في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ33 بالدوري.

ومن المنتظر أن يتسلم الأهلي درع الدوري المتوج به أخيرًا عقب مباراته أمام حرس الحدود، ليضع في خزائنه الدرع الـ43 في تاريخه.

تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمد شريف، محمود كهربا.

تاريخ مواجهات الأهلي وحرس الحدود:

التقى فريق الأهلي مع نظيره حرس الحدود في 36 مباراة سابقة، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 28 لقاء، وتعادل في 4 لقاءات، ومثلها لصالح الحرس.

كما سجل لاعبو الأهلي في شباك حرس الحدود 61 هدفًا، وتلقت شباكه 19 هدفًا.

ويقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق رقم قياسي جديد تحت قيادة العراب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعدما نجح في تحقيق لقب الدوري العام المصري رسميًا خلال الجولات الماضية.

حيث يسعى كولر لتحقيق الفوز خلال المباريات المتبقيه له في المسابقة، حيث يرغب في الوصول للنقطة 90، والذي يعتبر رقمًا تاريخيًا، وتحقيق لقب الدوري من دون هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما حقق هذا الإنجاز في 7 مرات سابقة، مما يجعله النادي المصري الوحيد الذي يصل لهذه النقطة، من أجل تحطيم رقمه السابق والمسجل ب 89 نقطة خلال موسم 2019/2020.