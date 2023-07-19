زيني الناتشوز بالصلصة الحارة واستمتعي بمشاهدة التلفاز

يُعرف الناتشوز بمذاقه اللذيذ، ويتناوله الكثير من الناس عند مشاهده التليفزيون كنوع من التسالي، ويُضاف عليه صوصات مختلفة، وأبرزها الصلصة الحارة اللذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

طريقة عمل الصلصة الحارة للناتشوز

المقادير

- طماطم : 400 جراماً (مقطعة مكعبات صغيرة)

- البصل الأحمر : ربع كوب (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : ملعقة كبيرة

- صلصة حارة : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة)

طريقة التحضير

ضعي مكعبات الطماطم في وعاء، ورشي عليها الملح، والكمون، والصلصة الحارة، واتركيها جانباً لحوالي 5-10دقائق.

أضيفي الثوم والبصل وحركي الخليط قليلاً.

اسكبي الصوص في طبق التقديم وزينيه بالكزبرة وقدميه.