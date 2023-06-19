شيبس التفاح بالقرفة المقرمش| سناك صحي للدايت

في الدايت يحتاج البعض إلى وصفات لحلويات صحية ولذيذة، لا تفسد عليهم الحمية الغذائية التي يتبعنوها، وتكون سهلة التحضير، لذا نقدم لك طريقة عمل شيبس التفاح بالقرفة المقرمش والصحية.

شيبس التفاح المقرمش

طريقة عمل شيبس التفاح المقرمش

المقادير

- التفاح : 3 حبات (حجم وسط / مقطع شرائح دائرية)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (ناعمة)

طريقة التحضير

وزعي شرائح التفاح في صينية فرن مبطّنة بورق الزبدة ومدهونة بالقليل من الزيت.

في وعاء اخلطي عصير الليمون والقرفة والفانيليا جيداً حتى تتجانس المكونات.

ادهني شرائح التفاح بمزيج القرفة من كلا الجهتين باستخدام فرشاة.

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 60 دقيقة، ثم اقلبي الشرائح على الوجه الآخر وأعيديها إلى الفرن لمدة 60 دقيقة أخرى حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

ضعي شيبس التفاح في طبق التقديم وقدميه.

شيبس التفاح المقرمش

فوائد تناول التفاح

المساعدة على فقدان الوزن

يحتوي التفاح على كمية قليلة نسبيًا من السعرات الحرارية، كما أنه خالٍ من الكولسترول والدهون المشبعة، وبالتالي يمكن اعتباره خيارًا صحي ومناسبًا لإدراجه في النظام الغذائي لمن يرغب في خسارة الوزن والمحافظة عليه.

خفض خطر الإصابة بالجلطات

تشير بعض الدراسات إلى دور المواد الغذائية الموجودة في التفاح في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والسبب في ذلك يعود إلى احتوائه على الألياف الغذائية التي تعمل على حماية الأوعية الدموية وتعزيز صحتها وتدفق الدورة الدموية أيضًا، والوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية.

الحماية من مرض السكري

من فوائد التفاح أنه قد يساعد على الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك لدوره المقترح في الحفاظ على مستويات السكر في الدم قدر المستطاع، نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية.

التفاح.. فاكهة القلب

ارتبطت فاكهة التفاح بمساعدتها في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعود السبب إلى احتواء التفاح على ألياف قابلة للذوبان والتي تساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

من جهة أخرى، وجود مركبات الفلافونويد في التفاح يساعد على الوقاية من أمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل أكسدة الكوليسترول الضار وتقليل تصلب الشرايين.