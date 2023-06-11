طريقة عمل أصابع الجبنة المقرمشة بالثوم| سناك سريع ولذيذ

يصاب البعض بالجوع المفاجئ مما يبحثون عن وصفات سهلة التحضير ولا تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها، لذا نقدم لكم وصفة أصابع الجبنة المقرمشة بالثوم، والتي تتميز بمكوناتها الغنية بالعناصر الغذائية والمضادة للفيروسات.

أصابع الجبنة المقرمشة بالثوم

فوائد الثوم

تقوية جهاز المناعة

تتميز أبصال الثوم الموجودة في نهاية النبات بأنها غنية بمركبات مغذية تدعى الأليسين والأليناز، والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة.

ووفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة "علم المناعة"، فإن الثوم يحفز الخلايا المناعية في الجسم، ويزيد من قدرتها على مكافحة الالتهابات، كما أنه قد يساعد على منع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

دعم صحة القلب

يُعتقد أن الأليسين، وهو المركب النشط الرئيسي في الثوم، مسؤول بشكل أساسي عن خصائص خفض ضغط الدم في الثوم، فقد ثبت أنه يعزز إنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد على انسداد الشرايين وخفض ضغط الدم .

الحد من الجلطات الدموية

قد تؤدي الجلطات الدموية إلى انسداد الشرايين بالتالي توقف تدفق الدم إلى أنسجة الجسم وأعضائه المختلفة، حيث تكمن خطورة هذه الحالات بأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية، ولكن يمكن لتناول الثوم أن يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية والذي يساعد على توسيعها، ونتيجة لذلك يمتاز الثوم بتذويب الجلطات الدموية.

معالجة الزكام

وُجد مؤخرًا أن الأفراد الذين يعانون من الزكام، وتناولوا القليل من الثوم قد تم شفاؤهم بسرعة أكبر بالمقارنة مع الأفراد الذين عانوا من الزكام ولم يتناولوا الثوم ومكملاته.

الوقاية من السرطان

يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة وخصائص أخرى تقوي جهاز المناعة في الجسم، بل وتقلل من احتمال الإصابة بسرطان القولون، وسرطان المعدة، وسرطان البنكرياس، كذلك قد تمنع مكملات الثوم تطور الخلايا السرطانية لدى الأشخاص الذي عانى أحد أفراد عائلتهم في السابق من سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان الحلق.

أصابع الجبنة المقرمشة بالثوم

طريقة تحضير أصابع الجبنة المقرمشة بالثوم

المقادير

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (غير مملحة بحرارة الغرفة)

- جبنة شيدر : 3 أكواب ونصف (بحرارة الغرفة مبشورة)

- روزماري : ملعقة كبيرة (مفروم)

- دقيق : كوبان

- الفلفل الحار : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقتان صغيرتان

- ملح : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 375 درجة و بطني صينية الفرن بورق الزبدة.

2. في وعاء اخفقي الزبدة والجبنة المبشورة على سرعة متوسطة وأضيفي الروزماري.

3. في وعاء آخر اخلطي الطحين مع الفلف الحار والثوم والملح.

4. أضيفي خليط الدقيق لخليط الزبدة والجبنة وحركي حتى تتكون عجينة.

5. إفردي العجينة على سطح مرشوش دقيق وقطعي العجين إلى أصابع (شرائح).

6. ضعي العجين المقطع في الصينية المبطنة واخبزيها بالفرن لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر وتتقرمش و قدميها.