استقرار أسعار الفاكهة اليوم الإثنين.. والعنب الأرخص

شهدت أسعار الفاكهة اليوم حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات الصباحية، باستثناء بعض الأصناف، لدى التجار بسوق العبور، وبأسواق التجزئة بحسب اختلاف المناطق.

في هذا السياق جاءت أرخص فاكهة وهي فاكهة العنب حيث تراوح سعر العنب البناتي الاصفر بين 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو ووصل سعر عنب بناتي أحمر بين 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 15 جنيها والمشمش 40 جنيها والبرقوق 40 جنيها والعنب الأحمر 30 جنيها والعنب الأخضر 25 جنيها والبرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

كما وصل سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وسجل سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها، وسعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة، والبرتقال البلدي 15 جنيها والبرتقال الصيفي 15 جنيها والتين 50 جنيها.