أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد

تشهد اسعار الفاكهة اليوم الأحد بالأسواق، استقرارًا ملحوظًا، مقارنة بالأيام الماضية.

وتنشر "الوفد" متوسط أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم.

أسعار الفاكهة اليوم

البرتقال الصيفي:- من 7 لـ 13 جنيهًا.

الليمون البلدي:- من 8 لـ 20 جنيهًا.

عنب بناتي أصفر: من 9 لـ 15 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر:- من 9 لـ 17 جنيهًا.

تفاح مصري:- من 10 لـ 28 جنيهًا.

بلح رملي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

بلح سيوي:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

تين برشومي:- من 14 لـ20 جنيهًا.

كنتالوب:- من 6 لـ 12 جنيهًا.

شمام:- من 6 لـ 10 جنيهات.

خوخ بلدي عريشي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

برقوق هوليو:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

برقوق ياباني:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

برقوق سنتا روزا:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

كمثرى خشابي:- من 19 لـ 21 جنيهًا.

اناناس:- 50 جنيهًا.

دوم:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

كريز:- 50 جنيهًا.

كيوي:- 26 جنيهًا.

افوكاتو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

موز مستورد:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

موز صعيدي:- من 6 لـ 10 جنيهات.

أسعار المانجو اليوم

مانجو عويس:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

مانجو هندي:- من 16 لـ 22 جنيهًا.

مانجو تيمور:- من 16 لـ 22 جنيهًا.

مانجو زبدية:- من 15 لـ 19 جنيهًا.

مانجو بلدي:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

مانجو فونس:- من 16 لـ 24 جنيهًا.

مانجو فص:- من 30 لـ 60 جنيهًا.

مانجو دبشة: من 15 لـ 20 جنيهًا.

مانجو صديقة:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو جولك:- من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو سكري:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو بيض العجل:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو تومي:- من 14 لـ 20 جنيهًا.