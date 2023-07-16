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الوزير: شبكة القطار الكهربائي السريع ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة
الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد

أسعار الفاكهة بالأسواق
أسعار الفاكهة بالأسواق

تشهد اسعار الفاكهة اليوم الأحد بالأسواق، استقرارًا ملحوظًا، مقارنة بالأيام الماضية.

وتنشر "الوفد" متوسط أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم.

أسعار الفاكهة اليوم

البرتقال الصيفي:- من 7 لـ 13 جنيهًا.

الليمون البلدي:- من 8 لـ 20 جنيهًا.

عنب بناتي أصفر: من 9 لـ 15 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر:- من 9 لـ 17 جنيهًا.

تفاح مصري:- من 10 لـ 28 جنيهًا.

بلح رملي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

بلح سيوي:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

تين برشومي:- من 14 لـ20 جنيهًا.

كنتالوب:- من 6 لـ 12 جنيهًا.

شمام:- من 6 لـ 10 جنيهات.

خوخ بلدي عريشي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

برقوق هوليو:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

برقوق ياباني:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

برقوق سنتا روزا:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

كمثرى خشابي:- من 19 لـ 21 جنيهًا.

اناناس:- 50 جنيهًا.

دوم:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

كريز:- 50 جنيهًا.

كيوي:- 26 جنيهًا.

افوكاتو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

موز مستورد:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

موز صعيدي:- من 6 لـ 10 جنيهات.

أسعار المانجو اليوم

مانجو عويس:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

مانجو هندي:- من 16 لـ 22 جنيهًا.

مانجو تيمور:- من 16 لـ 22 جنيهًا.

مانجو زبدية:- من 15 لـ 19 جنيهًا.

مانجو بلدي:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

مانجو فونس:- من 16 لـ 24 جنيهًا.

مانجو فص:- من 30 لـ 60 جنيهًا.

مانجو دبشة: من 15 لـ 20 جنيهًا.

مانجو صديقة:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو جولك:- من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو سكري:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو بيض العجل:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو تومي:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

 

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