أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد
تشهد اسعار الفاكهة اليوم الأحد بالأسواق، استقرارًا ملحوظًا، مقارنة بالأيام الماضية.
وتنشر "الوفد" متوسط أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم.
أسعار الفاكهة اليوم
البرتقال الصيفي:- من 7 لـ 13 جنيهًا.
الليمون البلدي:- من 8 لـ 20 جنيهًا.
عنب بناتي أصفر: من 9 لـ 15 جنيهًا.
عنب بناتي أحمر:- من 9 لـ 17 جنيهًا.
تفاح مصري:- من 10 لـ 28 جنيهًا.
بلح رملي:- من 7 لـ 10 جنيهات.
بلح سيوي:- من 30 لـ 40 جنيهًا.
تين برشومي:- من 14 لـ20 جنيهًا.
كنتالوب:- من 6 لـ 12 جنيهًا.
شمام:- من 6 لـ 10 جنيهات.
خوخ بلدي عريشي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.
برقوق هوليو:- من 20 لـ 35 جنيهًا.
برقوق ياباني:- من 20 لـ 30 جنيهًا.
برقوق سنتا روزا:- من 20 لـ 35 جنيهًا.
كمثرى خشابي:- من 19 لـ 21 جنيهًا.
اناناس:- 50 جنيهًا.
دوم:- من 20 لـ 40 جنيهًا.
كريز:- 50 جنيهًا.
كيوي:- 26 جنيهًا.
افوكاتو:- 60 لـ 90 جنيهًا.
موز مستورد:- من 20 لـ 40 جنيهًا.
موز صعيدي:- من 6 لـ 10 جنيهات.
أسعار المانجو اليوم
مانجو عويس:- من 20 لـ 30 جنيهًا.
مانجو هندي:- من 16 لـ 22 جنيهًا.
مانجو تيمور:- من 16 لـ 22 جنيهًا.
مانجو زبدية:- من 15 لـ 19 جنيهًا.
مانجو بلدي:- من 9 لـ 15 جنيهًا.
مانجو فونس:- من 16 لـ 24 جنيهًا.
مانجو فص:- من 30 لـ 60 جنيهًا.
مانجو دبشة: من 15 لـ 20 جنيهًا.
مانجو صديقة:- من 15 لـ 25 جنيهًا.
مانجو جولك:- من 15 لـ 21 جنيهًا.
مانجو سكري:- من 15 لـ 25 جنيهًا.
مانجو بيض العجل:- من 14 لـ 20 جنيهًا.
مانجو سنارة:- من 14 لـ 20 جنيهًا.
مانجو تومي:- من 14 لـ 20 جنيهًا.