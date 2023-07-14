مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بالأسواق

للفاكهة فوائد لا حصر، إذ تحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، حتى يكون الإنسان أكثر صحة ونشاطًا وخالي من الأمراض والضعف.

وتختلف أسعار الفاكهة في الأسواق المختلفة من محافظة لأخرى.

وتنشر "الوفد" متوسط أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بالأسواق.

أسعار الفاكهة اليوم

البرتقال الصيفي:- من 7 لـ 13 جنيهًا.

الليمون البلدي:- من 10 لـ 20 جنيهًا.

عنب بناتي أصفر: من 10 لـ 14 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر:- من 10 لـ 18 جنيهًا.

تفاح مصري:- من 12 لـ 30 جنيهًا.

بلح رملي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

بلح سيوي:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

تين برشومي:- من 14 لـ20 جنيهًا.

كنتالوب:- من 6 لـ 12 جنيهًا.

شمام:- من 6 لـ 10 جنيهات.

اسعار الفاكهة

أسعار المانجو

مانجو عويس:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

مانجو هندي:- من 16 لـ 30 جنيهًا.

مانجو تيمور:- من 16 لـ 30 جنيهًا.

مانجو زبدية:- من 17 لـ 21 جنيهًا.

مانجو بلدي:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

مانجو فونس:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

مانجو فص:- من 30 لـ 60 جنيهًا.

مانجو دبشة: من 15 لـ 21 جنيهًا.

مانجو صديقة:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو جولك:- من 17 لـ 21 جنيهًا.

مانجو سكري:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو بيض العجل:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو نعومي:- من 16 لـ 26 جنيهًا.

اسعار الفاكهة

أسعار الفواكهة

خوخ بلدي عريشي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

برقوق هوليو:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

برقوق ياباني:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

برقوق سنتا روزا:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

كمثرى خشابي:- من 19 لـ25 جنيهًا.

اناناس:- 50 جنيهًا.

دوم:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

كريز:- 50 جنيهًا.

كيوي:- 26 جنيهًا.

افوكاتو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

موز مستورد:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

موز صعيدي:- من 6 لـ 10 جنيهات.