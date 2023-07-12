الإيقاع بتشكيل عصابى بالدقهلية لتزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الوطنية.

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها





فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين من خلال مطبعة ملك أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمطبعة المُشار إليها .. وبحوزتهما (عملات ورقية "مزورة" فئات مختلفة -بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة "مزورتين" - مكبس ورقـى - جهاز كمبيوتر - طابعة - 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه ، وقررا أن المبالغ المقلدة كانت معدة للترويج بين المواطنين والمحررات المزورة لإعطائها لمن لديهم موانع قانونية وغير قادرين، على إستخراجها بالطرق الرسمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد لأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ) حال تواجده بمحيط سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الآستروكس وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بالمنطقة سكنه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طفلين غرقاً في المنيا

وعلى جانب آخر، لفظ طفلان أنفاسهما الأخيرة أثناء الاستحمام فى المجري المائي بترعة الإبراهيمية بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة الإبراهيمية أمام مركز أبوقرقاص، هربا من الحر

وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبو قرقاص وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتبين غرق كلا من: "م - أ - ط"، 13 عاما ، و"أ - إ - ج" ، 14 عاما، مقيمان بمركز أبوقرقاص، وتم انتشال الجثتين من داخل ترعة الإبراهيمية، من أمام قرية ماقوسة في زمام مركز المنيا، ونقلهما إلى مشرحة مستشفي الحميات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.