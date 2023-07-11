ضبط 7 قضايا مخدرات خلال حملات أمنية بدمياط

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، تكثيف حملاته الأمنية التي استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا) وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة – رأس البر).

أسفرت جهودها عن تحقيق عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرامًا - كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (عدد 7 متهمين "لهم معلومات جنائية").

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



من ناحية أخرى، حرر رجال المرور، 1925 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تمكنوا من ضبط 450 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ، ورفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.