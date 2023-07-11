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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ماهر عاشور : إمام عاشور مكسب كبير للأهلي وسيعوض رحيل حمدي فتحي

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن صفقة انتقال إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي مكسب فني كبير للقلعة الحمراء.

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وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن صفقة"إمام عاشور" مكسب كبير للأهلي وسيعوض رحيل حمدي فتحي داخل النادي الأهلي في الفترة المقبلة".
 

وتابع:" إمام عاشور لاعب دولي كبير وأتوقع أن ينجح تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر ".

في سياق متصل أصبح المغربي رضا سليم نجم الجيش الملكي قريبًا من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

الأهلي يكثف مفاوضته لضم رضا سليم

 

التقارير المغربية التي انتشرت في الساعات الأخيرة، أكدت أن الأهلي في مفاوضات قوية مع الجيش الملكي المغربي لضم نجمه رضا سليم.

وإذا نجح الأهلي في التعاقد مع رضا سليم في الأيام المقبلة سيصبح أولى صفقات الأهلي الأجنبية في فترة الانتقالات الصيفية.
 

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