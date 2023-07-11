عدلي القيعي عن ضم إمام عاشور ومباديء الأهلي: لن نخضع للابتزاز (فيديو)

علق المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، على ما تردد عن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق بشكل رسمي، قائلًا: “ كل ما نفكر فيه فهو ملك الأهلي، ولكن ما يتم ونتعاقد معه بخصوص الصفقات بشكل رسمس هو ملك الجميع”، موضحا:"إمام عاشور لاعب مهم، و يحق للجميع التعاقد معه".

وقال عدلي القيعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” مساء اليوم الثلاثاء أن الأهلي لا يتحدث عن شيء خاص بالتعاقدات، وخطة الأهلي المستقبلية، و لا يرد على التوقعات، و التكهنات، التي تصدر من البعض، ولكن الأهلي يعمل من أجل النادي فقط.

وعن اتهام الأهلي بعدم التمسك بمبادئه حال التعاقد مع إمام عاشور، أوضح أن مبادئ النادي الأهلي تخص النادي الأهلي و تخص العاملين به، وأن من يخرج ويقول إن الأهلي ليس لديه مبادئ، هذا أمر لا يخص أحد غير الأهلي.

نترك الآخرون في فقاعة الوهم التي يعيشون بها

وتابع: “هناك من يحاول أن يبتزنا بكلمة المبادي أو يهددنا بها أو ينكروها وهذا أمر يخصهم ولا يخصنا وإذا كانوا لا يعترفون بهذا فهذا شأنهم.. ونحن نتركهم في فقاعة الوهم التي يعيشون بها”، مردفا: “نحن لا نفرض مبادئنا على أحد هتيجي تقولي معندكش مباديء هقولك شيء ميخصكش”.

وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، النادي الأهلي يقف بجوار لاعبه محمود كهربا، وسيساعد بجزء كبير، مؤكدا الجميع بالأهلي يتمنى انتهاء الموضوع، بدون مشكلات.

وأضاف عدلي القيعي، أن محمود كهربا ملزم بتسديد الغرامة قبل الموعد المحدد لن يترك النادي الأهلي.

وأشار إلى أن كهربا لن يترك النادي، ولكن هناك عروضًا يتم بحثها، وأنه من الممكن أن يخرج اللاعب للإعارة لمدة عام من أجل المساعدة في تسديد الغرامة ولكن هذه العروض كأي عروض للاعب آخر والفيصل بها للجهاز الفني لأنه من يقرر الموافقة على رحيلة من عدمها.

وتابع :" التركيز على حل مشكلة كهربا، وبعد ذلك سيتم بحث العروض، وفي حالة وجود عرض مميز، ومعه موافقة الفنية، قد ينتقل اللاعب، ولكن في حالة طلب المدير الفني بقاء اللاعب سيظل موجودا مثله مثل أي لاعب".