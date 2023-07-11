تامر أمين يكشف مفاجأة تقديم إمام عاشور.. تعظيم سلام لصالح سليم (فيديو)

كشف الإعلامي تامر أمين، بعض كواليس انتقال إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي، والتجهيز لتقديم الصفقة للجماهير بشكل مختلف.

وقال تامر أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" مساء اليوم الثلاثاء، إن إمام عاشور واحد من أهم لاعبي الوسط في مصر في الفترة الأخيرة والأهلي نجح في ضمه لمدة 4 سنوات، على الرغم من كل ما يُقال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلا أن اللاعب حسم أمره، وحسم تواجده في الأهلي لمدة 4 سنوات.

الأهلي في الوقت الحالي يجهز للشكل الإعلاني لصفقة إمام عاشور

وأضاف تامر أمين، أن الأهلي في الوقت الحالي يجهز للشكل الإعلاني لصفقة إمام عاشور، وطريقة تقديم إمام عاشور لجماهير النادي الأهلي، لافتا إلى أن النادي الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في تقديم إمام عاشور للجماهير، إذ أن صالح سليم سيتواجد في فيديو تقديم إمام عاشور لاعبا في صفوف النادي الأهلي، فضلا عن أنه سيكون هناك لقطة تعظيم سلام لرئيس الأهلي التاريخي.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل اجتماع إدارة النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم، لمنافشة ملف الصفقات الصيفية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير: "محمود الخطيب وحسام غالي عقدا اجتماعا مع مارسيل كولر مدرب الفريق بحضور ثنائي لجنة التخطيط الكابتن محسن صالح وزكريا ناصف للحديث عن الصفقات الجديدة وملف الراحلين".

وأضاف: "كولر مقتنع اقتناعا تاما بفكرة ضم إمام عاشور، والمدرب أخبر الإدارة بأنه سيكتفي بصفقة إمام عاشور لتدعيم وسط الملعب حال إتمامها، رغم أنه كان مقتنع بإمكانيات محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر".

وتابع: "ستكون هناك جلسة جديدة مع كولر عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز لمناقشة باقي التدعيمات التي يحتاجها الأهلي".

وأشار: "هناك تطور من جانب ميتلاند بعدما كانت هناك موافقة مبدئية على إعارة إمام عاشور، الآن يشترط بيع نهائي".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز رسميا، أمس الإثنين، عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك، الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بمسابقة الدوري الممتاز.