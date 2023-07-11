أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور

تستعرض "بوابة الوفد" أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 11 يوليو 2023، في الأسواق المحلية وسوق العبور، إذ شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا، وجاءت كالآتي:

إليكم أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية:

أسعار الفاكهة

بلغ أسعار البرتقال الصيفي من 7 إلى 13 جنيهًا، والجريت فروت ما بين 7 و15 جنيهًا، والليمون البلدي من 10 إلى 24 جنيهًا، والليمون أضاليا من 4 إلى 9 جنيهات، والكانتلوب من 6 إلى 12 جنيهًا، وسعر الشمام من 6 إلى 9 جنيهات.

وسجل أسعار العنب البناتي الأصفر من 10 إلى 16 جنيهًا، والعنب البناتي الأحمر من 10 إلى 18 جنيهًا، والعنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، والعنب الأسود من 10 إلى 18 جنيهًا.

وسعر كيلو الخوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، وسجل سعر النكترين بلدى من 10 إلى 30 جنيهًا، وبرقوق هوليو من 20 إلى 40 جنيهًا، وبرقوق ياباني من 20 إلى 30 جنيهًا، وبرقوق سنتا روزا من 20 إلى 40 جنيهًا.

وسجلت أسعار التفاح أمريكى إيطالى من 25 إلى 35 جنيهًا، سعر التفاح المصرى من 8 إلى 18 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفراولة من 7 إلى 10 جنيهات، وسعر البطيخ 1 (8 :10 كيلو) من 48 إلى 60 للواحدة، وسعر البطيخ 2 (6 :8 كيلو) من 30 إلى 40 للواحدة، وسعر البطيخ 3 (6 :4 كيلو) من 16 إلى 24 للواحدة.

أسعار الفاكهة

أما أسعار الكمثرى الخشابي من 19 إلى 25 جنيهًا، والأناناس بـ50 جنيهًا، والدوم من 20 إلى 40 جنيهًا، والكريز بسعر 50 جنيهًا، الكيوي بـ 26 جنيهًا، والأفوكاتو بسعر 60 إلى 90 جنيهًا، وسعر الزنجبيل عبوة (قفص) من 40 إلى 70 جنيهًا.

وجاءت أسعار البلح، إذ سجل سعر كيلو البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيهاً، وسجل سعر كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الموز فى السوق:

سجلت أسعار موز مغربي من 8 إلى 12جنيه، وسعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، والموز الصعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.