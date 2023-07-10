أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الإثنين

شهدت أسعار الفاكهة‌ اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 بأسواق الجمهورية، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم الأصناف، وتنشر "الوفد" متوسط أسعار الفاكهة بأسواق الجمهورية في مختلف المحافظات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي:- من 7 لـ13 جنيهًا.

الليمون البلدي:- من 10 لـ24 جنيهًا.

عنب بناتي أصفر: من 10 لـ16 جنيهًا.

عنب بناتي أحمر:- من 10 لـ18 جنيهًا.

تفاح مصري:- من 8 لـ18 جنيهًا.

بلح رملي:- من 7 لـ10 جنيهات.

بلح سيوي:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

تين برشومي:- من 14 لـ20 جنيهًا.

كنتالوب:- من 6 لـ 12 جنيهًا.

شمام:- من 6 لـ 10 جنيهات.

مانجو عويس:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

مانجو هندي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

مانجو تيمور:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

مانجو زبدية:- من 17 لـ 21 جنيهًا.

مانجو بلدي:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

مانجو فونس:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

مانجو فص:- من 30 لـ 60 جنيهًا.

مانجو دبشة: من 17 لـ 21 جنيهًا.

مانجو صديقة:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو جولك:- من 17 لـ 21 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

مانجو سكري:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو بيض العجل:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

خوخ بلدي عريشي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

برقوق هوليو:- من 20 لـ30 جنيهًا.

برقوق ياباني:- من 20 لـ25 جنيهًا.

برقوق سنتا روزا:- من 20 لـ30 جنيهًا.

كمثرى خشابي:- من 20 لـ25 جنيهًا.

اناناس:- 50 جنيهًا.

دوم:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

كريز:- 50 جنيهًا.

كيوي:- 26 جنيهًا.

افوكاتو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

موز مستورد:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

موز صعيدي:- من 6 لـ 10 جنيهات.