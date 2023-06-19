فاكهة تقلل مستويات الكوليسترول .. تناولها ضرورة

يُعتقد أن حوالي نصف البالغين في العالم يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، مما يعرضهم لخطر عدد من المشكلات الصحية الخطيرة.

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول ، فهذا يعني أن لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في دمك، وفي حين أن هذا قد لا يسبب مشاكل في البداية ، إلا أنه بمرور الوقت يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى انسداد.

هذا يمكن أن يؤدي إلى حالات الطوارئ مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، والنظام الغذائي هو عامل رئيسي لمعرفة ما إذا كان الكوليسترول مرتفعًا جدًا أم لا.

على سبيل المثال، من المعروف أن تناول الكثير من الدهون المشبعة يؤدي إلى زيادة الكوليسترول بشكل ملحوظ ومع ذلك ، هناك أطعمة يمكن أن تفعل العكس.

وفقًا لجو هيلديتش من مؤسسة الكشمش الأسود ، فإن الكشمش الأسود له خصائص مخفضة للكوليسترول.

وفي حديثها إلى موقع Express.co.uk ، قالت: "إن الطريقة السهلة لإدخال الأطعمة الصحية للقلب في نظامك الغذائي هي باستخدام حفنة من الكشمش الأسود. هذا التوت البريطاني المتاح بسهولة في الموسم من يوليو إلى أغسطس ويمكن أن يلعب دورًا حيويًا في مكافحة ارتفاع الكوليسترول ، وبالتالي ، أمراض القلب والأوعية الدموية. "