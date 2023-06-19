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الإثنين 19 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

فاكهة تقلل مستويات الكوليسترول .. تناولها ضرورة

الكوليسترول
الكوليسترول

يُعتقد أن حوالي نصف البالغين في العالم يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، مما يعرضهم لخطر عدد من المشكلات الصحية الخطيرة.

 

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مشروبات تساعد في خفض الكوليسترول

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الرمان يقلل أمراض القلب ويخفض الكوليسترول تناوله على السحور

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول ، فهذا يعني أن لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في دمك، وفي حين أن هذا قد لا يسبب مشاكل في البداية ، إلا أنه بمرور الوقت يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى انسداد.

 

هذا يمكن أن يؤدي إلى حالات الطوارئ مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، والنظام الغذائي هو عامل رئيسي لمعرفة ما إذا كان الكوليسترول مرتفعًا جدًا أم لا.

 

على سبيل المثال، من المعروف أن تناول الكثير من الدهون المشبعة يؤدي إلى زيادة الكوليسترول بشكل ملحوظ ومع ذلك ، هناك أطعمة يمكن أن تفعل العكس.

 

وفقًا لجو هيلديتش من مؤسسة الكشمش الأسود ، فإن الكشمش الأسود له خصائص مخفضة للكوليسترول.

 

وفي حديثها إلى موقع Express.co.uk ، قالت: "إن الطريقة السهلة لإدخال الأطعمة الصحية للقلب في نظامك الغذائي هي باستخدام حفنة من الكشمش الأسود. هذا التوت البريطاني المتاح بسهولة في الموسم من يوليو إلى أغسطس ويمكن أن يلعب دورًا حيويًا في مكافحة ارتفاع الكوليسترول ، وبالتالي ، أمراض القلب والأوعية الدموية. "

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