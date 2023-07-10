اندلاع حريق داخل شقة سكنية في عين شمس

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة عين شمس بالقاهرة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت اخطارا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق في شقة سكنية في عين شمس، وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية كائنه بالطابق السابع في أحد العقارات، وتمّ فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة.

وتمكّنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية بالعقار، وتمّ إجراء عمليات التبريد لعدم تجدد اشتعال النيران مرة، وبالفحص تبين عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:

إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.

كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.

وفي حالة حدوث اشتعال النيران داخل الشقة، يجنب تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الفرار و الإخلاء للمبنى، وذلك تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد، إلى جانب منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة، تحسبًا لحدوث أى ماس كهربي، وتجنب ترك كميات من الخشب المشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب الحرائق بشكل مفاجىء.