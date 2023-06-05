وفاة دينا مراجيح مشهورة التيك توك.. سبب الموت المفاجئ و13 سر عن حياتها

أثارت وفاة دينا مراجيح حالة من الحزن والأسى بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن غيبها الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 32 عاماً، إثر تعرضها لأزمة تنفس حادة، أدت إلى مضاعفات خطيرة بجسدها، حتى فارقت الحياة، وجاء ذلك من شدة الحزن متأثرة بوفاة والدتها التي فارقت الحياة مؤخرًا.

وفاة دينا مراجيح تثير حالة من الحزن والأسى بين رواد السوشيال ميديا

وحسبما تداول رواد السويشال ميديا وعدد من صفحات مواقع التواصل، توفت دينا مراجيح حزنًا على وفاة والدتها، حيث كانت دائمًا تحاول أن تتعلق بأي أمل يساعدها في الإنفاق على أبنائها، كما ودعوها برسالة مؤثرة تضمنت: "زعلنا عليها اوي يمكن عشان كانت أم، حقيقي الأمهات في مجتمعنا مظلومين اوووي وهي كانت غلبانة اوي ربنا يرحمك ويغفرلك يارب".

دينا مراجيح

حظيت دينا مراجيح فتاة التيك توك بشهرة واسعة قبل أكثر من عامين بسبب مقاطع الفيديو التي كانت تقدمها بشكل متواصل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى مجموعة العبارات الشهيرة التي كانت تحرص دائمًا على قولها مثل: (جود لاك يا جو، جود لاك يا قلبي" بسبب صديقها "جو" التي كانت تصور معه معظم الفيديوهات.

دينا مراجيح

من هي دينا مراجيح؟

وزادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن دينا مراجيح متسائلين عن أبرز المعلومات عنها والقصة الكاملة وراء شهرتها، لذا تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية فيما يلي أبرز التفاصيل عن حياتها الشخصية والمهنية.

دينا مراجيح

من سكان المقطم

من مواليد عام 1991، وتوفت عن عمر ناهز 32 عامًا

تزوجت وهي فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

لديها طفلين "مروان ومالك".

دينا مراجيح

تعرضت لإهانة بالغة من زوجها، وصلت إلى ضربها باستمرار، رغم أنه تزوجها في منزل والدها ووالدتها، إلى أن توفي والدها حزنًا عليها مما كانت تتعرض له على يد زوجها.

حظيت بشهرة واسعة من خلال الفيديوهات التي كانت تشاركها عبر تطبيق "تيك توك".

دينا مراجيح

عملت بائعة مناديل، وعلى أرجوحة، ومنها حصلت على لقبها، "دينا مراجيح".

كانت تتمنى الإلتحاق بوظيفة لائقة للإنفاق على أبنائها، الأمر الذي اضطرها لبيع المناديل، والعمل على أرجوحة، أو في موقف سيارات.

اشتهرت بعبارتها الشهيرة "جود لاك يا جو، جود لاك يا قلبي" بسبب صديقها "جو" التي كانت تصور معه الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي.

دينا مراجيح

تعرضت للتنمر بسبب العفوية التي تظهر بها في الفيديوهات، حتى خرجت عن صمتها لترد على الهجوم الذي تعرضت له قائلة: "بلاش تكرهوني أنا عاوزة اأكل عيالي وأمي لقمة حلال ونعيش في مكان حلو".

ظهرت في أحد مشاهد مسلسل "لية لأ" بطولة النجوم أمينة خليل وهاني عادل وهالة صدقي وشيرين رضا.

دينا مراجيح من مسلسل ليه لأ

مرت بحالة نفسية سيئة طوال الأشهر الماضية، حزنًا على وفاة والدتها، لتصبح يتيمة الأب والأم.

أقبلت على حلاقة شعرها تمامًا، وظهرت في مقطع فيديو وهي صلعاء، وعلقت قائلة: "عشان نفسيتي وحشة بعد ما أمي ماتت، حلقت شعري زي شيرين".