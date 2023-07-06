تكليف جون طلعت بالإشراف على مشروع " أكاديمية الشباب للسياسة والحوكمة"

قرر مجلس أمناء مجلس الشباب المصري تكليف المهندس جون طلعت بمهمة الإشراف على مشروع " أكاديمية الشباب للسياسة والحوكمة - Youth Academy for Politics and Governance " كمنصة لتدريب الشباب من مختلف المحافظات في مجال المفاهيم والعلوم السياسية بهدف تعزيز الوعي والمشاركة المدنية للشباب وتطوير مهارات القيادة والتفكير النقدي وتعزيز قيم المشاركة والمسئولية المجتمعية للقيادات الشابة في القطاعات المختلفة.

ويأتى ذلك في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز قدرات الشباب من أجل مشاركة حقيقية للجميع في بناء الجمهورية الجديدة وضمان وجود جيل مؤهل وقادر على المشاركة في الشأن العام وفقا ً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لقيامه بتشكيل هيئة مكتب من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات ورموز العمل العام والخبراء والمتخصصين المعنيين بقضايا الشباب والعلوم السياسية والحوكمة بهدف صياغة رؤية وخطة عمل برامج الأكاديمية في جميع المحافظات المصرية بالإضافة لإعداد والإشراف على فرق المتطوعين في كافة القطاعات وإطلاق حزمة من الفاعليات والبرامج بهدف تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام دون استقطاب أو توجيه بالاضافة لمتابعة تنفيذ المشروع على المستوى المركزي وعلى مستوى المكاتب التنفيذية الإقليمية وإعداد التقارير اللازمة وإصدار البيانات بالإضافة لعقد الشراكات.

وجون طلعت هو عضو سابق بلجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والتى استحدث إنشائها مع بداية الدورة البرلمانية 2015- 2020 وشارك فى إحداث تحول جذرى فى منظومة التحول الرقمى ودعمه بالتشريعات التى مكنت من الاستفادة منه دون الإضرار بالمجتمع أو بالأمن القومى للبلاد .